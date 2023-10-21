AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Mesudiye Mahallesindeki stadyum yerinde incelemeler yaptı.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, “Milletvekilimiz Sn. Ayhan Salman, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürümüz Sn. Süleyman Şahin, Belediye Başkanımız Sn. Alper Taban ve ilgili ekiplerimizle yeni stadımızın çalışmalarına başladık. Gençlerimiz için sosyal, kültürel ve spor aktivitelerinin de yapılabileceği çok amaçlı spor kompleksi olarak planlanan projemizin ivedilikle tamamlanması için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun İnegöl’üm!!!” ifadelerini kullandı.