Bursa'da üretilen Sultan Su'nun Arapça etiketli ürünleri, sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılandı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı ve kaçak yabancı sayısının artmasıyla birlikte, bu tür ürünlerde Arapça etiketlerin yaygınlaşması dikkat çekici bir durum olarak öne çıktı.

Sultan Su markası, Bursa'da uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü bir firma olmasına rağmen, Arapça etiketlerle satışa başlaması, vatandaşlar arasında şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı. Ürünlerin etiketlerinin Arapça olması, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirdi.

Söz konusu Arapça etiketlerin amacı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu değişikliğin Bursa'ya gelen Arap turistlere yönelik bir strateji olduğunu düşündü. Diğer bir grup ise, artan mülteci sayısının bu tercihin arkasındaki neden olabileceğini ifade etti. Ancak firma, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil.