TOFAŞ CEO’su ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, CNBC-e’de katıldığı programda 2015 yılından bu yana 700 binin üzerinde satan Egea Sedan modelinin üretiminin sona yaklaştığını ifade etti.

Üretimle ilgili kararın yakın zamanda verileceğini belirten Eroldu, olası bir uzatma durumunda bunun en fazla altı ay süreceğini, ancak 2026 yılı itibarıyla Egea üretiminin tamamen sonlandırılacağını söyledi.

Eroldu, üretim hattında oluşacak boşluğun yeni bir modelle doldurulacağını belirtti. Müşteri alışkanlıklarının artık sedan modellerden SUV araçlara kaydığını vurgulayan Eroldu, Egea’nın başarısının doğru ürünün doğru fiyata sunulmasından kaynaklandığını ifade etti. Yaklaşık 10 yılda 700 bin adetlik satış rakamına ulaşan Egea’nın, toplam 1 milyon 350 bin adetlik üretim içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Bu başarının, Türkiye'de doğru model stratejisiyle yeniden yakalanabileceğini söyledi.

Tofaş CEO'su Eroldu, yeni dönemde müşteri beklentilerini merkeze alan, SUV segmentine yönelen stratejik bir dönüşüm planladıklarının da altını çizdi.