02 Aralık 2023 Cumartesi günü, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, Narkotik, Güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla 21.30 ile 23.30 saatleri arasında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Bölgesinde UYAP sorgulaması yapıldı.

Motosikletli Polis Timlerinin gün içerisinde yaptıkları sabit ve hareketli uygulamalarında, toplam 398 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.

Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, ruhsatsız tüfek, fişek, bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; Bir adet ruhsatsız silah, Bir adet ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek, 51,08 gr metamfetamin bulundu.

Ayrıca ekiplerin yapmış olduğu uygulamada 103 araç kontrol edildi ve 9 araç sürücüsüne toplam 36 bin 673 TL idari para cezası uygulandı.