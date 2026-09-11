Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa teşkilatında yönetim değişikliğine gidildi. Turgut Özkan’ın CHP Bursa İl Başkanlığı görevinin sona erdirildiği, il yönetimi ve disiplin kurulu üyelerinin de görevden alındığı bildirildi.
Karar yazısının CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Genel Sekreter Rıfat Toruntay Nalbantoğlu’nun imzasını taşıdığı aktarıldı.
Turgut Özkan, butlan kararının ardından görevden alınan Nihat Yeşiltaş’ın yerine CHP Bursa İl Başkanı olarak atanmıştı. Genel Merkez’in son kararıyla Özkan’ın da görevi sona ererken, Bursa teşkilatının yeni il başkanı Deniz Baykal oldu.
Kaynak: Haber Merkezi