Bursa'da suça ve suçluya göz açtırmayan Güven Timleri, durumundan şüphelendiği şahsa yaptığı kaba üst aramasında 171,66 gram uyuşturucu, 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki sorgusunda 'Kurban keseceğim, yetişir miyim?' demesi polisi bile şoke etti.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suç ve suça karşı uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde devriye atan Güven Timleri şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. 32 adet suç kaydı bulunan 25 yaşındaki F.A.'nın kaba üst aramasını yapan Güven Timleri, satışa hazır halde 171,66 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.



'Kurban keseceğim, yetişir miyim?' sorusu polisi bile şaşırttı

Gözaltına alınan F.A. getirildiği Güven Timleri Büro Amirliği'nde sorgusunda 'kurban keseceğim, yetişir miyim?' sorusu polisleri bile şaşkına çevirdi.

Şüpheli F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.