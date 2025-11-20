Toplantıya Bursa Batı Kooperatifi, Doğu Kooperatifi, Mustafa Kemalpaşa Kooperatifi, Ertuğrulgazi Kooperatifi, Gemlik Kooperatifi, Gürsu Kooperatifi, Kestel Kooperatifi temsilcileri ile Bursa Minibüsçüler Odası temsilcileri de katılım sağladı.

İnegöl’de yapılan bu önemli buluşmanın ev sahipliği ise İNULAŞ tarafından yapıldı. Bursa genelinde ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi, koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak sorunların çözümü ve yeni dönem planlamalarının ele alındığı toplantı, sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.



İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün Bursa’nın tüm ulaşım paydaşlarını İnegöl’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Ulaşım hem şehrimizin hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamının en önemli parçalarından biri. Burulaş Genel Müdürümüz Fahrettin Beşli ve değerli ekiplerinin katılımıyla çok verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Tüm kooperatif temsilcilerimizle birlikte ortak sorunlarımızı masaya yatırdık, çözüm önerilerimizi paylaştık. Amacımız, Bursa da ve her ilçede daha güçlü, daha düzenli ve vatandaş odaklı bir ulaşım hizmetini birlikte oluşturmak. İNULAŞ olarak bu sürecin her zaman içinde olmaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz.”