Merkez Osmangazi ilçesindeki Çekirge Mahallesi'nde yaşayan veliler, geçtiğimiz yıl depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan 1 Murad İlköğretim Okulu'nun yıkılıp yerine yenisinin yapılmadığı için okul önünde eylem yaptı. 2023 yılında Gemlik'te gerçekleşen 5.1 şiddetindeki depremden sonra alınan kararla birlikte 1. Murad İlköğretim Okulu önlem amaçlı boşaltılıp yaklaşık 7 ay sonra yıkıldı. Veliler, çocuklarını servisle veya toplu ulaşımla okula yollayacak maddi imkanları olmadığı için çocuklarını tek başına okula göndermek zorunda kaldı. Mahalledeki okulun yıkılması sonucu çocuklarını 1-2 kilometre uzaklıktaki okullara yollayan mahalle sakinleri, yetkililerden bir an önce mahallelerine yeni bir okulun yapılmasını istedi.

Eski okul bahçesinde açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Coşkun Alındaş, “Okulumuz geçen sene Kasım ayında yıkıldı. Okulumuzun yıkılması mahalle halkımızı hem maddi hem manevi yönden çok etkiledi. Küçücük çocuklar 1-2 kilometre uzaklıktaki okula gidip gelmek zorunda kaldı. Herkes çocuğunu okula götürüp getiremiyor. Çalışan var, çalışmayan var. Maddi durumu iyi olan aileler çocuklarını servisle okula yolluyorlar. 2-3 çocuklu aileler var. Durum böyle ailelere de çok büyük maliyet oluyor. Yetkililerden okulumuzun biran önce yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Öznur Yılmaz ise, “3 yıldır bu mahallede oturuyorum. Depremden sonra okulun sıkıntılı olduğunu söyleyip hızlıca boşalttılar. Okulun kapatılması beni ve buradaki bütün insanları çok etkiliyor. Çünkü servis ücretleri çok pahalı. Biz okul istiyoruz. Bu kadar güzel bir mahallede okul olmaması çok saçma. Çocuklar sıkıntı çekiyorlar. 2-3 çocuğunu okula gönderen veliler var. Okulumuzun yapılmasını istiyoruz. Bunun için gerekli mücadeleyi veriyoruz. İmza topladık, video çektik, gerekli yerlere başvuru yaptık. Okulumuz 6-7 ay boyunca boş kaldı. Mahallemizde yaklaşık 1-1.5 yıldır okulumuz yok” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA