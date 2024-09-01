Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, 1 Eylül 2024 itibarıyla bazı eski model telefonlarda artık çalışmayacağını duyurdu. Meta, bu cihazların listesini yayımlayarak, yazılım gereksinimlerine uygun olmadıkları için uygulamanın kullanılamayacağını belirtti. Dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, belirli eski model telefonlar için desteğini sonlandırıyor.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN UYGULANACAK!

Meta, bu cihazların listesini paylaşarak, yazılım gereksinimlerinin karşılanmaması nedeniyle uygulamanın bu telefonlarda çalışmayacağını açıkladı. Güncelleme, 1 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İşte güncelleme almayacak o telefon modelleri:

Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Lenovo A820 ve Sony Xperia M.