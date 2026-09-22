Kaza, Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir zincir markette kurye olarak görev yapan Ş.K., idaresindeki motosikletle BUSKİ yönüne seyir halindeyken 7. Cadde kesişiminden aniden bir araç yola çıktı. Araca çarpmaktan kaçınmak amacıyla aniden frene basan kurye, yağışın da etkisiyle kayganlaşan zeminde motosikletin kontrolünü kaybetti.

Yola savrulan ve yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ş.K., ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisi ekipleri kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaparak tahkikat başlattı.