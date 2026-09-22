Türkiye mobilya sektöründe tasarım, üretim ve yaratıcı fikirleri aynı platformda bir araya getiren FDI; tasarımcılar, markalar, üreticiler ve sektör profesyonelleri arasında yeni fikirlerin ve iş birliklerinin gelişmesine zemin hazırlıyor. Çilek de üç yıldır sürdürdüğü katılımıyla bu tasarım ekosisteminin bir parçası olmaya devam ediyor.

Tasarım, Çilek’in temel yapı taşlarından biri

Kurulduğu günden bu yana çocukların değişen ihtiyaçlarını odağına alan Çilek için tasarım, yalnızca ürünlerin görünümünü belirleyen bir unsur değil; güvenlik, fonksiyonellik, ergonomi ve kullanıcı deneyimini bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım anlamına geliyor.

Çilek Design Hub çatısı altında geliştirilen ürünlerde bu yaklaşım, çocukların yaşam alanlarını daha güvenli, işlevsel ve uzun ömürlü hale getirecek çözümlerle buluşuyor. Markanın uluslararası tasarım platformlarında elde ettiği başarılar da tasarıma verdiği önemin ve yıllar içinde geliştirdiği tasarım kültürünün bir yansımasını oluşturuyor.

30 yıllık birikim, yeni tasarımlarla buluşuyor

Bebek, çocuk ve genç odalarına odaklanan uzmanlığıyla sektörde 30 yılı geride bırakan Çilek, tasarımı büyüme yolculuğunun önemli unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Türkiye’de geliştirdiği ürünleri bugün 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ulaştıran marka, FDI 2026’da da yıllara dayanan üretim deneyimini güncel tasarım yaklaşımıyla bir araya getirecek.

Fuar boyunca Çilek Tasarım Ekibi de ziyaretçilerle bir araya gelerek yeni ürünlerin arkasındaki tasarım yaklaşımını, ürün geliştirme süreçlerini ve çocuk yaşam alanlarının geleceğine yönelik çalışmalarını paylaşacak.

Tasarım dünyasıyla üçüncü buluşma

FDI’ya üçüncü kez katılan Çilek, fuarı yalnızca ürünlerini sergilediği bir alan olarak değil tasarımcılarla, sektör profesyonelleriyle ve yeni fikirlerle bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası olarak değerlendiriyor.

Çilek, 24-26 Eylül 2026 tarihleri boyunca İstanbul Fuar Merkezi, Salon 10, Stand A15’te ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.