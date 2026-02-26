Ezan, Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif’i güzel okuma alanlarında dereceleri bulunan Hafız Esat Tuna’nın etkileyici tilaveti, camideki manevi atmosferi doruğa taşıdı.

İnegöl Belediyesi’nin Ramazan ayının huzur ve kardeşlik iklimini kentin her köşesine ulaştırmak amacıyla düzenlediği “13 Gece 13 Cami’de Teravih” programları, vatandaşları aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Programın dördüncü adresi Çarşamba akşamı Urgancılar Camii oldu.

2021 yılında Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda, 2022’de Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ve 2023’te Mevlid-i Şerif’i Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye üçüncülüğü elde eden Hafız Esat Tuna, Urgancılar Camii’nde İnegöllülerle bir araya gelerek tilavetiyle gönüllere dokundu.

Bolu Yıldırım Bayezid Camii’nde görev yapan Hafız Esat Tuna’nın teravih namazı öncesinde okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti, ettiği dualar ve seslendirdiği kasideler, camiyi dolduran vatandaşlara derin bir manevi atmosfer yaşattı. Ramazan gecesinin huzurunu ve maneviyatını yansıtan program, katılımcıların gönüllerinde iz bıraktı.

Teravih namazının ardından ise İnegöl Belediyesi tarafından cemaate helva ikramında bulunularak gece, ikram ve paylaşımla taçlandırıldı.

BAŞKAN TABAN MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU

Teravih namazına Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri de katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte saf tutarak aynı manevi iklimi paylaştı. Namazın ardından cami bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Taban, Ramazan aylarını tebrik etti.

TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi’nin ramazan boyunca gerçekleştireceği teravih programları şöyle: 26 Şubat Perşembe Hafız Ahmet Yüksel Huzur Yeşil Camisi, 27 Şubat Cuma Hafız Emre Aslan Tahtaköprü Merkez Camisi, 02 Mart Pazartesi Hafız Dursun Şahin Halit Paşa Camisi, 04 Mart Çarşamba Kurra Hafız Furkan Çınar Cerrah Merkez Camisi, 06 Mart Cuma Hafız Ömer Faruk Mahmutoğlu Kurşunlu Belediye Camisi, 09 Mart Pazartesi Kurra Hafız Metin Çakar Hacı Yusuf Şahin Camisi, 11 Mart Çarşamba Hafız Musa Delipoyraz TOKİ Hz. Ali Camisi, 13 Mart Cuma Hafız Ahmet Aybar Yeniceköy Merkez Camisi, 16 Mart Pazartesi Kadir Gecesinde; Kurra Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman OSB camisi.