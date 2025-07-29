Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 gönüllünün, yangının en tehlikeli saatlerinde bir tanker ile alevlere mücadele etmeye çalışırken, hayatını kaybetmesi herkesi derinden yaraladı. Gönüllülerden; Gürsulu Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek, hayatlarını kaybetmeden dakikalar önce Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a yiyecek ikram edip, onunla sohbet etti. Görüntülere yansıyan kareler herkesin yüreğini dağladı.

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Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, dakikalar sonra 2 gencin ölüm haberini almasıyla kahroldu. Alevlerle mücadele ederken Gürsu'nun iki evladını uğurlayan Başkan Işık, acılı ailelere de taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İHA