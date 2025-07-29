Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan As Başkan Murat Aydın, şunları söyledi: “Ekibimizi yaptığımız takviyelerle güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün GMG Kastamonuspor’dan sol açık Taner Gümüş ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Taner Kardeşimiz geçtiğimiz sezon Kastamonu ile Play-Off oynama başarısı gösterdi. Bir öncesi sezonda Amed takımı ile şampiyonluk yaşadı. Ondan öncesi sezonda yine Amed takımıyla Play-Off oynadı. İnşallah bu sezonda bu başarılarını bizimle yaşayacak. Anlaşmanın kendisine ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Taner Gümüş ise “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Daha önce birçok kez İnegölspor’a karşı mücadele ettim. Gerçekten çok etkileyici bir taraftar grubu var. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun.” dedi.