

Edinilen bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Sevinç Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece cezasının infazı için tutuklanan Sevinç Ç., cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ