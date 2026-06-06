

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde olan Gamze S.(54) yönetimindeki 16 KIY 07 plakalı otomobil sokağa dönüş yaptığı sırada karşı istikametinden gelen Berkan H.(18) yönetimindeki 16 BNP 570 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ