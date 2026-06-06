Milyonlarca vatandaşın yanı sıra iş dünyasını da yakından ilgilendiren yeni vergi paketiyle, Türkiye’ye yeni yerleşecek kişilerin yurt dışından elde ettikleri gelirler için uzun süreli vergi avantajı sağlanacak. Düzenleme kapsamında, belirli şartları taşıyan kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

20 yıllık gelir vergisi muafiyeti

Kanunun dikkat çeken maddelerinden biri, Türkiye’ye dışarıdan gelecek sermaye ve kişilere yönelik getirilen vergi kolaylığı oldu. Buna göre, Türkiye’de yerleşik kabul edilmeden önceki son 3 takvim yılı içinde ülkede ikamet etmeyen ve herhangi bir vergi mükellefiyeti bulunmayan kişiler, Türkiye’ye yerleşmeleri halinde yurt dışında elde ettikleri kazançlar için 20 yıl süreyle gelir vergisi ödemeyecek.

Kamu borçlarında taksit süresi uzatıldı

Yeni düzenleme ile kamuya olan borçların yapılandırılması ve tahsilat süreçlerinde de önemli kolaylıklar getirildi. Kamu alacaklarında uygulanan azami taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Böylece borçlulara ödeme konusunda daha uzun vadeli bir imkan sunuldu.

Ayrıca teminat göstermeden yararlanılabilecek tecil tutarı sınırı da 1 milyon liraya yükseltildi. Bu adımın, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar ve işletmeler için önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

Yurt dışı varlıklar için 2027’ye kadar süre

Varlık barışı uygulaması kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının kayıt altına alınmasına yönelik süreç de netleştirildi. Gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını 31 Temmuz 2027’ye kadar Türkiye’deki banka veya yetkili aracı kurumlara bildirmeleri halinde söz konusu varlıklar nedeniyle vergi incelemesine tabi tutulmayacak.

İstanbul Finans Merkezi’ne teşvik

Düzenleme, İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik teşvikleri de kapsıyor. Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşlara uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılacak. Ayrıca bu kuruluşlara, kuruluş ve izin işlemlerinde finansal faaliyet harçları yönünden sağlanan 5 yıllık muafiyet süresi 20 yıla çıkarılacak.