Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’ye giren öğrencilere yönelik hazırladığı YKS Tercih Danışmanlığı Programı Merinos AKKM Yıldırım Bayezid Salonu'nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, rehber öğretmenler, üniversite öğrencileri ile YKS’ye giren 500 öğrenci katıldı.

YKS’ye giren öğrencileri hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih döneminde de yalnız bırakmadıklarını belirterek sözlerine başlayan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, gençlerin hayatlarının en heyecanlı ve en önemli zaman dilimlerini yaşadığına dikkati çekerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu süreç içerisinde Rehber Öğretmenlerimizle birlikte 300’e yakın okulda hizmet verdiklerini belirtti.

"Son defa bir aile sofrasındayız" diyen Müdür Alireisoğlu, "28 bin öğrencimiz bu yıl mezun oluyor. Bu öğrencilerimizin yüzde 75'i üniversitelere yerleşecektir. Geçmişte gündemde olan bazı meslekler günümüzde güncelliğini yitirebiliyor. Asıl olan aldığınız disiplindir. Diliyoruz ki gençlerimizin disiplini ve ailelerine olan katkısı ve heyecanı hiç değişmesin. Bugün burada olan öğrencilerimiz, daha önce mezun olan öğrencilerimizden daha farklı bir dönem yaşadılar. Pandemi ve deprem gibi pek çok felaketi hepimiz birlikte yaşadık. Okuldan uzak kalınan günleri, sıkıntıları birlikte atlatacağız. Yürüyeceğiz, çalışacağız ve toparlayacağız. Bu şekilde her engeli aşarız. Gençlerimizi bugünlere getiren ve onlar üzerinde emeği geçen ailelerine teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, seveceğiniz işi bulursanız mutlu olursunuz. Bu düşüncelerle öğrencilerimize gelecek hayatlarında başarılar diliyor, değerli başkanımıza katkıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Akta ise, Türkiye'de 81 ilde de üniversitelerin olduğunu belirterek, "Üniversite okumak artık ayrıcalık değil. Kesinlikle üniversite okumalıyız ancak ayrıcalık olduğunu düşünmeyelim. Senelerce farklı şehirlerde vakit geçirmek için üniversiteye lütfen gitmeyin. Bilgi dağarcığınızı genişletmek, ufka daha vizyoner bakabilmenin en iyi yeri üniversite yıllarıdır. Birçok üniversitede devam zorunluğu artık yok. Sizin o şehirde bulunmakla elde edeceğiniz imkânlar, yapacağınız işler çok kıymetlidir" dedi.

Bursa’da 258 okul ve kurumda görevli 282 Rehber Öğretmen tarafından verilen danışmanlık hizmeti tercih başvurularının yapıldığı 27 Temmuz -8 Ağustos 2023 tarihleri arasında devam edeceği öğrenildi.

Bu merkezlerden tercihte bulunacak yeni mezun ve geçmiş yıllarda mezun olan tüm öğrenciler ve velileri yararlanabileceği kaydedildi.