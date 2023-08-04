Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla görevine devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında mevzuata aykırı hareket etme suçundan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkililerini görevini kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Fatih Ünal’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde ise şu ifadeler yer aldı.

Görevini Kötüye mi Kullandı ?

"2022 Yılı Denetim Raporunun" "Bulgu 9" kısmında "belediyenin araç kiralamalarında hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullerde belirlenen sınırlamalara riayet edilmeyerek fahiş miktarda fazla ödeme yapıldığına" ilişkin tespitte bulunulduğu aktarıldı.

Belediyenin zarara uğratıldığını belirten Ünal, ayriyeten dilekçesinde Mevzuata aykırı olarak yapılan fazla ödeme tutarının 62 milyon 286 bin 193 lira 35 kuruş olduğunu da iddia etti.

Dilekçede, ilgili kamu görevlilerinin mevzuata aykırı hareket ederek kamu zararına neden olmaları ve yüklenicilere haksız menfaat temin etmeleri nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerini iddia edildi.