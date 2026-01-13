Bursa'da şehir merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışıyla birlikte yollarda oluşan buzlanma, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Farklı noktalarda meydana gelen kazalar, araç kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, bazı araçların kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktığı, yola aniden atladığı sürücülerin durmakta zorlandığı ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı görüldü. Kazaların ardından trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Yetkililer, kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı. Ekiplerin, kent genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

