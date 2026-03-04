Araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün babası çekiciye yüklenmek istenen aracın kaputuna oturarak direndi.

Olay saat 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bulvar üzerinde yüksek sesli müzikle seyir halinde olan 16 BZM 114 plakalı otomobili takibe aldı.



Sürücü Murat A. (25), aracı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkına park ettiği sırada ekipler tarafından durduruldu. Yapılan denetimlerde sürücüye yüksek sesle araç kullanmak ve ilave ses sistemi bulundurmak suçlarından 21 bin TL, cam filmi nedeniyle ise 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 23 bin 719 TL idari para cezası kesildi. Araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

KAPUTA OTURUP DİRENDİ

Oğluna ceza uygulandığını öğrenerek olay yerine gelen baba, ekiplere tepki gösterdi. Aracın park halinde olduğunu ve bu nedenle ceza uygulanamayacağını iddia eden baba, otomobilin çekilmemesi için kaputuna oturarak direndi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılan baba sonrası araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.