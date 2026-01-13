Oylat Çağlayan otelde gerçekleştirilen toplantıda daire müdürleri yapılan ve yapılacak olan projeleri açıkladılar. Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

İşletme Ve İştirakler Müdürü Özgür Yıldız, önemli bir istatistiği açıkladı. Yıldız, İnegöl'de konaklamada ortalama kalış süresi oranlarının Bursa'dan yüksek seviyede olduğunu belirtti. İnegöl'de geçtiğimiz yıl 127 bin 586 kişinin konakladığını söyleyerek, bunun 117 bin kişinin yerli vatandaşlardan, 11 bin kişisinin ise yabancı misafirlerden oluştuğunu kaydetti.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ