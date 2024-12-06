Bursa’da ambulansı gören sürücüler fermuar sistemini başarıyla uyguladı. Duyarlı sürücülerin o anları ambulanstaki sağlık personellerin kameralarına yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde vakaya yetişmeye çalışan bir ambulans sirenlerini açarak ilerlediği İzmir Yolu Merinos mevkiinde ilerlediği esnada ambulansı fark eden duyarlı sürücüler fermuar sistemi uyguladı. Yoğun trafiğe rağmen ambulans vakaya hızla ulaşırken sürücülerin takdir gören davranışı sağlık görevlilerin kamerasına yansıdı.