

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.İ. idaresindeki 34 ERR 251 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan 2 yayaya çarptı. Kaza sonucu yayaların biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA