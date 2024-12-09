Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, "huzur" uygulamalarına devam ediyor. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, 2073 kişi ve 141 araç sorgulanarak, farklı suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı silah, 1 adet tüfek ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların kentin huzur ve güven ortamı sağlamak için yapıldığını belirtti.