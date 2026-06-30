Başkan Taban, şehir içinde artan toplu ulaşım ihtiyacına dikkat çekerek, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik alternatif metrobüs sistemlerinin denemelerinin yapılacağını duyurdu.

Taban paylaşımında, sürece desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya da teşekkür etti.

Alper Taban şu ifadeleri kullandı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanı ve ekibiyle alternatif toplu ulaşım çözümleriyle ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Artan şehir içi toplu ulaşım ihtiyacını karşılayacak alternatif metrobüs sistemlerinin denemelerini gerçekleştireceğiz.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim.