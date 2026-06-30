Kaymakamlık personeli, kurum amirleri, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarının katıldığı törende, uzun süre İnegöl'de görev yapan Kaymakam Arslan mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı törende personelle tek tek helalleşen Arslan, kendisini uğurlamaya gelenlere teşekkür etti. Veda sırasında duygulanan Kaymakam Eren Arslan gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı görevine atanan Arslan, düzenlenen törenin ardından yeni görev yerine uğurlandı. İnegöl'de görev yaptığı süre boyunca kamu kurumlarıyla yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşlarla kurduğu yakın diyalogla dikkat çeken Arslan'a, törene katılanlar yeni görevinde başarı dileklerini iletti.