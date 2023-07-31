Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan Belediyesi, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Vosgarage16 grubunun işbirliğiyle Görecik Yaylası’nda düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin farklı illerinden gelen vosvos sahiplerini ağırladı. Vosvos tutkunları için keyifli bir buluşma noktası haline gelen Görecik Yaylası’nda katılımcılar hem vosvoslarını tanıtma hem de diğer vosvos sahipleri ve vatandaşlarla tanışma imkanı buldu. Atölye çalışmalarında keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, tadım etkinlikleri sayesinde yöresel lezzetlerle de tanıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Turizm Tanıtma Birliği marifetiyle düzenlenen 5. Vosvos Şenliği’ne 300 civarı katılım olduğunu belirterek “Pandemi dolayısıyla yaklaşık dört yıldır gerçekleşemeyen Yörük-Türkmen Şenliği ile birleştirdiğimiz Vosvos şenliğimize olan katılım çok güzel. Kıymetli Başkanımıza ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz'da etkinliğe destek olan katılımcılara teşekkür etti ve arkasından; “Görecik Yaylası’nda uzun zamandır böylesi bir etkinlik yapmamıştık. 5. Vosvos Şenliği ile 16. Görecik Yaylası Yörük Türkmen Şenliklerini birleştirip böylesine güzel bir atmosfer oluşturduk. Bu atmosferin oluşumunda çok emeği olan, kapısını her çaldığımızda bizleri asla geri çevirmeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere katılan, katkı koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerde özellikle doğayı korumanızı istirham ediyorum. Bizlerin doğaya, yeşile ihtiyacı var. Kurallara riayet ederek doğayı koruyalım, sezon yangın sezonu ve bu tür etkinlikleri diken üstünde gerçekleştiriyoruz” sözlerini kullandı.

Etkinliğe katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de etkinliğin hayırlara vesile olmasını dileyerek emek veren tüm katılımcılara ve bu atmosfere katılarak katkı koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Şenliklerin birlik ve beraberlik nişanesi olduğunu belirten Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül ise “Şenlikler bir kentin zenginliğini ortaya çıkaran çağdaş ve modern kimliğini gösteren etkinliklerdir. Birlik ve beraberlik duygularını arttıran, motivasyonu katlayan, toplumu kültür ve sanatla buluşturan özel zaman dilimleridir. Bu tür etkinliklerin geleneksel olarak devam ettirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, toplumsal aidiyeti arttırmaktadır. Geleneğe sahip çıkılması ve bu heyecanı paylaşmak için Bursa’mızın dört bir yanından vatandaşlarımız Büyükorhan’a geldi. Şenliğin hazırlanması ve gerçekleşmesinde emeği geçen saygıdeğer protokole, STK’lara, şenliğimize konserleri ile renk katan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şenlik ile birlikte dostluklar pekiştirildi ve düzenlenen spor aktiviteleri ile otomobil etkinlikleri de katılımcıların eğlencesine renk kattı. Vatandaşlar, etkinlikle şehrin kalabalığından uzaklaştıklarını ve doğayla iç içe zaman geçirmenin, nostaljik rengarenk vosvoslar ile vakit geçirmenin oldukça keyif verici olduğunu söyledi.