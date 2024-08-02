Geçtiğimiz günlerde İran'da suikasta uğrayarak şehit edilen İsmail Haniye için Bursa Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan namaza vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, konutunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu olay, İslam dünyasında derin bir etki yarattı. Bursa Ulu Cami'de kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası vatandaşlar tekbir ve sloganlarla dağıldı.

Cenaze namazı öncesi konuşma yapan Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, “Kardeşler, şu zalim dünyada insanın imtihanını kaybetmesine vesile olan şey, gördüğü hakikatleri kaygılar nedeniyle görmezden gelmesidir. Ne olur, bu İslam’ın şehri, Kudüs’ün çocuğu, Gazze’nin hafız evladını şehit olarak görmeyenlere sesleniyorum. İnsanlığınız ölmediyse, bu hakikati de göreceksiniz. O, İslam’ın şehididir. Siyasi kaygılarla onu şehit kabul etmemek, zulmün devamına vesile olur. Allah bundan muhafaza eylesin. Biz dünya Müslümanları, İslam’ın şehidinin Allah’a gidişine şahitlik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Bayburtlu, Haniye’nin şahadetinin Filistin’de zaferin yolunu açtığını belirterek, “Gazze’deki ümmetin sıkıntılarının bedelini Haniye şahadetle ödedi. Peygamber efendimiz zamanında da bir avuç insan vardı ama İslamiyet tüm dünyaya yayıldı. Türkiye’deki tüm gıyabi cenaze namazları da bu doğruluğu tescillemiştir. Haniye’nin vefatı bizlere zaferin yolunu açtı” dedi.

Suikast sonrası derin üzüntülerini dile getiren Süleyman Aksoy ise, “Söylenecek söz yok, çok üzgünüz. Bu bir Yahudi oyunu. Ülkene gelen misafiri koruyamamak yanlış. Bunu hiçbir mantık kabul etmez. İnsanlar artık uyansın” dedi.