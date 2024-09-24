Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, 6 yıldır abisinin kimliğini kullanarak farklı adreslerde saklanan Kadir B.’yi takibe aldı ve şüphelinin kayınvalidesine ziyarete gideceği bilgisini edindi. Akşam saatlerinde savcılıktan alınan kararla düzenlenen baskında, ekipler şüpheliyi evin içinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Kadir B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA