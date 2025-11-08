Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen kornea nakli sayesinde yeniden görmeye başlayan 5 vatandaş, nakillerini yapan hekimlerle bir araya geldi.

Bursa Şehir Hastanesi, kornea nakli ile görme kaybı yaşayan birçok hastaya umut olmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana kornea nakillerinin başarıyla gerçekleştirildiği hastanede yaklaşık 5 ay önce hizmete giren Göz Bankası sayesinde hastaların nakil taleplerine daha hızlı yanıt verilmeye başlandı. Geride kalan 5 ayda 65 kornea naklinin yapıldığı hastanede yakın süreçte yeniden görme yetilerini kazanan; Mehmet Tokalı, Dilara Sekin, Mahruze Kaya, Atıf Polat ve Metin Çelik, Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Klinik Eğitim Sorumlusu ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Doç. Dr. Hafize Gökben Ulutaş’ı ziyaret etti.

Hastaların rutin kontrollerini yapan Doç. Dr. Ulutaş, yaptığı açıklamada görmeyi bekleyen hastalara umut olmanın, kendilerine de mutluluk verdiğini belirtti. Kornea hastalıklarının dünyada körlük nedenleri arasında 5’inci sırada yer aldığının bilgisini veren Ulutaş, "Saydamlığını yitirmiş ve yapısı bozulmuş kornea tabakasının sağlıklı bir donör kornea ile değiştirilmesine kornea nakli (keratoplasti) denir. Kornea nakli günümüzde en çok yapılan solid organ naklidir. Kornea naklinde diğer doku ve organ nakillerinden farklı olarak doku uyumu aranmaz ve bağışıklık sistemini baskılayan sistemik ilaçların kullanılması gerekmez. Başarı oranları oldukça yüksektir" dedi.

Son 20 yılda kornea nakli cerrahisi ile ilgili pek çok gelişme kaydedildiğinin altını çizen Dr. Ulutaş, "Eskiden sadece tam kat kornea dokusunun değiştirildiği penetran keratoplasti yapılırken, günümüzde hastalıklı kornea dokusu değiştirilmektedir. Ülkemizde ve hastanemizde yeni kornea nakli cerrahi teknikleri dünya ile paralel olarak başarılı bir şekilde uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

İnsanın aklına gelmeyen kayıp

Nakil sonrası görme yetisini yeniden kazanan hastalar da duygu ve düşüncelerini paylaştı. Hastalardan Mehmet Tokalı, "Bahçede çalışırken gözüme dal parçası fırladı. Acile başvurdum ve acilden buraya yatırıldım. Gözümün içi tamamen dağılmıştı. 3-4 ameliyat sonrası nakil oldum. Allah’a şükürler olsun şu an gayet iyiyim" diye konuştu.

3 ay önce kornea nakli olduğunu ifade eden Dilara Sekin ise, "Aynı ameliyatı, başka yerde 2 sene önce olmuştum. Ama başarılı olamamıştı. Sonra burada tekrar aynı ameliyatı geçirdim. Şu an durumum çok iyi ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bütün hastane, çalışanlar doktorlar hepsi çok güzel" ifadelerini kullandım.

"Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim"

Mahruze Kaya ise 7 ay önce 2 gözünden ameliyat olduğunu vurgulayarak, "2 gözüm de açıldı. Allah bin kere razı olsun. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Daha önce katarakt var dediler, kataraktı aldırdım, ondan sonra ödem çıktı. O zamanlar özel hastaneye gittim, yapamadılar. Ameliyat masrafı da çoktu. Buraya yönlendirdiler. Şimdi 2 gözümde hamdolsun görüyor. Çok rahatım. El işime devam ediyorum, örgü örüyorum, kitap okuyorum. Elimde çantam var, o çantayı bile kendim dokudum" şeklinde konuştu.

"Hiç ümidim yoktu"

Hastalardan Atıf Polat ise, daha önce farklı bir hastaneye yapılan tedavinin işe yaramadığına dikkat çekti. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurduğunu belirten Polat, "Hafize Gökben hocamla tanıştım ve bana kornea nakli yaptı. Şu an da çok mutluyum. Sanki annemden yeni doğmuş gibiyim. Hatta ilk nakil sonrası gözünü açayım mı dediğinde hiç ümidim yoktu. Daha sonra gözüm açıldığında dünyaya yeni gelmiş gibi hissettim. Halen o günden bugüne dua ediyorum. Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

"Görmem tekrardan düzeldi"

5 yıldır gözümden büyük bir görme kaybı yaşadığını söyleyen Metin Çelik ise "Son 2 yıldır da Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavim için gelip gidiyorum. Burada tekrardan görmeme kavuştum. Hafize hocam ve ekibindeki değerli doktor ve çalışanlara minnettarım. İyi bir kornea nakli sonrası görmem tekrardan düzeldi ve çok mutluyum. Tüm ekip bu süreçte çok özverili bir şekilde çalıştı. Hala da rutin kontrollerim devam ediyor" dedi.