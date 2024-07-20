TOFAŞ, Bursa'daki üretimini belirli bir süreliğine durdurdu. Bu karar, planlı bakım ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler nedeniyle alındı. Üretim durdurma döneminde, çalışanlar yıllık izinlerini kullanacak ve fabrikada sadece bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak. Şirket, üretim durmasının olumsuz bir etkisi olmayacağını belirtti ve izin döneminin ardından üretime yeniden başlanacağını duyurdu. Bu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar ve CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu tarafından bildirildi.

Kaynak: İHA