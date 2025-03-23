İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınmıştı. Bugün ise 'yolsuzluk' suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verildi ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İlk gözaltı kararının ardından Türkiye genelinde yürüyüş ve eylemler devam ediyor. Bursa'daki eylemler de 5. gününe girerken, Atatürk Stadyum Kütüphanesi'nden başlayacak yürüyüş için polis barikatı açılmadı. Katılımcılar, barikatı aşmaya çalışırken olay yerine TOMA ve birçok polis ekibi sevk edildi. TOMA’lar, müdahaleye başladı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, polis ekipleriyle görüştü. Pala, "Gözaltıların olduğu bilgisi bize ulaştı. Bize gözaltıyla ilgili bilgilendirme yapılmalıydı. Avukatlarımızla hukuki süreçte yanlarında olacağız" dedi. Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da olay yerinde yer aldı. Eylemlerin sorunsuz şekilde devam etmesi için sağduyulu konuşmalar ve istişareler sürdürülüyor. Alınan bilgilere göre, arbedede 2 polis yaralandı ve bazı eylemcilerin gözaltına alındığı bildirildi.