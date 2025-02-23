Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivali büyük ilgi gördü.

1 ton balık ekmeğin ücretsiz dağıtıldığı festivalde binlerce kişi, hamsi almak için sıraya girdi. Balık ekmeğini alan katılımcılar ise festival alanında dolaşarak keyifli bir gün geçirdi.



Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Komar, "2.'sini düzenlediğimiz Hamsi Festivali'nde 1 ton hamsi dağıtacağız. 100 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. İl ve ilçelerimizden gelen vatandaşların burada ürünlerini sergiliyor. Gümüşhane'nin pestilinden, tahin ve pekmez, sucuk, peynir, bal, döner, hamsi ve Akçaabat köftesine kadar birçok ürün mevcut" şeklinde konuştu.