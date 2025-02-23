İSTANBUL (İGFA) - VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarak, katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Her yaştan ve seviyeden koşucunun katılımıyla düzenlenen VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Karadeniz’in büyüleyici doğası ve Trabzon’un tarihi dokusuyla unutulmaz bir spor şöleni yaşattı.

Yarı maratonda erkeklerde Ömer Amaçtan 1:04:53'lik derecesiyle birinci, Murat Emektar 1:04:55 ile ikinci, Ayetullah Aslanhan da 1:04:55 ile üçüncü oldu. Kadınlarda da Bahar Yıldırım 1:13:18’lik süresiyle birinciliği, Nursena Çeto 1:13:26 ile ikinciliği, Sümeyye Erol da 1:14:06’lık süre ile üçüncülüğü elde etti. 10 kilometrelik çeyrek maratonda ise erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda Urkuş Işık birinci sırayı aldı.

Bu yıl 45.kez düzenlenen yarı maraton, hava şartlarına rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi yarı maratona zorlu kar yağışı, soğuk hava ve rüzgar koşuculara engel olmadı. Yarış, yüzlerce sporcu ve sporseverin katılımıyla Trabzon’un muazzam manzarası eşliğinde gerçekleşti. Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nda hem Türk hem de uluslararası sporcular yarıştı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Trabzon Valiliği tarafından desteklenen Trabzon Yarı Maratonu, bu yıl 45. kez spor tutkunlarını bir araya getirdi. Karadeniz’in eşsiz doğasında, zorlu hava koşullarına meydan okuyarak sınırlarını zorlayan sporcular, unutulmaz bir deneyim yaşadı. Her adımda azimlerini, dayanıklılıklarını ve kararlılıklarını sergileyen katılımcılar, büyük bir heyecanla parkuru tamamladı. Rüzgarı arkalarına alarak zorlu hava şartlarına rağmen koşan sporcular, birlikte başarıya ulaştı.

Zorlu Hava Koşullarına Rağmen Şampiyonlar Belli Oldu

Erkekler Kategorisi: Yarışın erkekler kategorisinde, zorlu parkurda müthiş bir performans sergileyen Ömer Amaçtan, 21 kilometrelik mesafeyi 1:04:53'lük bir süreyle tamamlayarak birinci oldu.

Kadınlar Kategorisi: Kadınlar kategorisinin galibi ise Bahar Yıldırım, 1:13:18'lik bir zamanla zirveye çıkmayı başardı. Bahar Yıldırım’ın Trabzon’daki zaferi, Türk maratoncularının uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Her Adımda Barışa Koş" mottosuyla düzenlenen dev organizasyon, 21K Uluslararası Maratonu, 10K Çeyrek Maratonu, 4K Halk Koşusu ve 1K Çocuk Koşusu parkurlarıyla her yaştan katılımcıyla buluştu. Koşu parkurlarında büyük bir mücadele yaşanırken, izleyiciler de sporculara coşkuyla destek verdi. Şehrin dört bir yanında kurulan etkinlik alanları ve müzik performansları, maraton atmosferini festival havasına dönüştürdü.

Çocuk Maratonu’nda Coşku Dolu Anlar Yaşandı

VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen Çocuk Maratonu, minik sporcuların enerjisi ve coşkusuyla renklendi. "Her Adımda Barışa Koş" mottosuyla gerçekleştirilen organizasyonda, geleceğin atletleri 1 km’lik parkurda hem eğlendi hem de spor yapmanın keyfini çıkardı. 7-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı etkinlik, sporu küçük yaşta sevdirmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlendi. Minik adımlar, Trabzon’un eşsiz atmosferinde yarışırken, aileler de çocuklarına destek oldu. Spor kültürünü erken yaşta aşılamayı hedefleyen VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Çocuk Maratonu, geleceğin yıldızlarını bir araya getirerek keyifli ve sağlıklı bir etkinlik sundu.

VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, geniş kitlelere ulaşarak spor tutkusunu zirveye taşıdı

VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun medya sponsorları arasında TRT Spor, HT Spor, Lig Radyo ve Alem FM yer aldı. Yarış TRT Spor ve HT Spor kanallarında canlı olarak yayınlandı.

VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’n Gelirleri Türkiye Atletizm Vakfı, UNICEF ve Yeşilay’a Bağışlandı

Trabzon Yarı Maratonu’nda Kıyasıya Rekabet!

Elit atletlerin ve amatör koşucuların bir araya geldiği organizasyon, kıyasıya rekabete sahne oldu. Katılımcılar, Trabzon’un tarihi ve doğal güzellikleri arasında unutulmaz bir parkur deneyimi yaşadı. Yarışın sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, etkinlik boyunca şehirde festival havası hakimdi.

Yarış sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, tüm katılımcılar bu benzersiz deneyimin gururunu yaşadı. Maratonun ardından düzenlenen ödül töreni ve kutlamalar, yarış heyecanını festival havasına dönüştürdü. Sporun birleştirici gücü bir kez daha hissedilirken, tüm sporcular unutulmaz anılarla Trabzon’dan ayrıldı.

21K Maratonu Erkekler İlk 5

1. Ömer Amaçtan

2. Murat Emektar

3. Ayetullah Aslanhan

4. Ahmet Alkanoğlu

5. Ersin Tekal

21K Maratonu Kadınlar İlk 5

1. Bahar Yıldırım

2. Nursena Çeto

3. Sümeyye Erol

4. Dilek Öztürk

5. Pınar Demir

10K Çeyrek Maratonu Erkekler İlk 5

1. Ramazan Baştuğ

2. Hakan Çoban

3. Bahattin Üney

4. Halil Sade

5. İsmail Taşyürek

10K Çeyrek Maratonu Kadınlar İlk 5

1. Urkuş Işık

2. Merve Karakaya

3. Gamze Bulut Duvar

4. Sabriye Güzelyurt

5. Berfin Kaya