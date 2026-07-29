Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, tüketicilerin indirim kampanyalarında doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önlenmesi ve reklamlarda şeffaflığın artırılması amacıyla önemli düzenlemelerin hayata geçirildiği belirtildi.

1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim veya benzeri bir fayda sağlanmasının belirli bir koşula bağlandığı şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak. İndirimli satış reklamlarında, indirimden önceki fiyat belirlenirken kampanyanın başlangıç tarihinden önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının önüne geçilmesi amaçlanacak.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat dikkate alınacak. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunması, reklamlarda şeffaflığın artırılması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.