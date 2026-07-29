Yapılan açıklamada, siyasi mücadelelerine Özgür Özel liderliğinde kurulacak Yeni Parti çatısı altında devam edecekleri belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Yönetimi'nde beklenen toplu istifa resmiyet kazandı. CHP İnegöl İlçe Yönetimi adına yapılan yazılı açıklamada, 20 yönetici ve üyenin 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 19.00 itibarıyla CHP'deki görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa edecekleri bildirildi.

Açıklamada, CHP'nin yaşadığı süreçte hukukun üstünlüğüne, örgüt iradesine ve demokratik değerlere bağlı kaldıkları belirtilerek, her koşulda Genel Başkan Özgür Özel'in yanında durdukları ifade edildi. Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde birçok ilçede mevcut CHP yönetimlerinin yeni oluşumda görev almaya devam ettiğinin görüldüğü vurgulanırken, İnegöl'de de aynı anlayışla hareket edildiği kaydedildi.

İstifa kararının, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında alındığı belirtilen açıklamada, siyasi mücadelenin bundan sonra Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti çatısı altında sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İnegöl'de kurulacak yeni yapılanmanın Saniye Şimşek'in ilçe başkan adaylığı etrafında şekillendiği belirtilerek, kurucu yönetim kurulunun oluşturulduğu ve listenin Bursa İl Başkanlığı'na resmi olarak sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

İstifa eden isimler, bugüne kadar kendilerine destek veren örgüt üyelerine ve İnegöl halkına teşekkür ederek, demokrasi, adalet ve İnegöl'e hizmet anlayışıyla yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, CHP İnegöl İlçe Başkanlığı önünde bugün saat 19.00'da basın açıklaması düzenleneceği belirtilerek, tüm vatandaşlar davet edildi.

CHP İnegöl İlçe Yönetimi'nden istifa eden isimler şunlar oldu:

Saniye Şimşek, Mustafa Tanrıkulu, Cihan Unuak, Orhan Doğan, Murat Çaylar, Ali Görmüş, Gülsenem Cebeci Okçal, Hasan Tutuğ, Münire Güneş, Onur Atılgan, Sebahattin Berk, Salih Zeki Karataş, Seval Balbay, Necip Başarır, Sanem Arıcan, Güven Torun, Doğan Can Yıldırım, Emirhan Torun, Murat Yalçınkaya ve Tuncer Keser.