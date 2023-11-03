Bursa'da6 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıklayarak, 3 sanık hakkında ceza talebinde bulundu. Tutuklu sanık Kamil Cihat İçin 15 yıl hapis cezası istenirken, tutuksuz sanık Raif Aytaç U için 5 yıl hapis cezası talep edildi. Diğer iki sanık Oktay Y. ve Raif Aytaç U'nun ise diğer suçlardan beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşmada, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Ancak sanık Oktay Y. duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Kamil Cihat İ'nin, Bülent D, Erhan S, Erol O, Mahmut A, Necip Ç. ve Şakir Ç'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca, Raif Aytaç U'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası almasını istedi.

Maktullerin yakınları, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savunmasını yapan Raif Aytaç U, sahte içkileri gizleme gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, "Hastanede Kamil Cihat İ. bana 'Bunları senin evine götürelim' dedi. Çağrı ile benim eve götürdük. Hayatını kaybedenleri duyduktan sonra polislere kendim teslim ettim. Mahkemeden beraatimi talep ederim." dedi. Diğer sanık Kamil Cihat İ. de beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

OLAY

Olay, Yıldırım ilçesi Piremir ve Akçağlayan mahallelerinde, 13 Kasım 2022'den itibaren birkaç gün içinde yaşanan 14 zehirlenme vakasıyla başlamıştı. Bülent D, Mahmut A, Erhan S, Necip Ç, Erol O. ve Şakir Ç, sahte içki tüketmeleri sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. Soruşturma sonucunda, sahte içki üretip sattığı tespit edilen 3 şüpheliden Kamil Cihat İ. tutuklanmıştı.