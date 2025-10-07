Ne Olmuştu?

25 Nisan 2022 tarihinde Bursa Yunuseli Havaalanı’ndan havalanan tek motorlu eğitim uçağıyla kısa süre sonra bağlantı kesildi. Uçak, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokağı’nda iki katlı bir binaya çarparak evlerin arasına düştü ve parçalanarak alev aldı. Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ile öğrenci pilot Murat Avşar (32) yaşamını yitirirken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ayrıca iki araç yandı, iki evde de maddi hasar oluştu.

Beyanlar Dinlendi

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, “taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanıklar Fevzi A., Cüneyt A. ve Mustafa K. ile hayatını kaybeden pilotların aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen Selim P., olay günü uçuş operasyon müdürü olarak görev yaptığını belirtti.

Kazadan önce aynı uçakla kendisinin de uçuş yaptığını söyleyen tanık, bu uçuş sırasında herhangi bir sorun fark etmediğini ifade etti.

Selim P., kaza yapan uçakta geçmişte bazı arızalar yaşandığını ve bunların uçuş defterine kaydedildiğini de sözlerine ekledi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanan tanık Laçin A., olayın yaşandığı tarihte ilgili şirkette pilot olarak görev yaptığını söyledi.

Uçakta herhangi bir sorun yaşandığında bunu şirket yetkililerine bildirdiğini belirten Laçin A., arızalara rağmen uçuş için baskı yapılmadığını ve maktul Furkan O.’ya da bu yönde bir zorlama olduğunu duymadığını ifade etti.

Laçin A., uçağa sonradan güneşlik takıldığını fark ettiğini ancak bunun ağırlık dengesi ya da konfor açısından olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmediğini belirtti.

Olay günü kalkışın ardından uçağı izlemeye başladıklarını söyleyen tanık, uçağın kısa süreli tırmanış sonrası geri döndüğünü, yaklaşık 60 saniyelik bir uçuşun ardından spin manevrası yaparak düştüğünü anlattı.

Ayrıca uçuştan önce teknisyenin isteğiyle motoru çalıştırdığını dile getiren Laçin A., sebebini sorduğunda teknisyenin sadece motor sesini duymak istediğini söylediğini aktardı.

Duruşmada söz alan müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini yineledi.

Tanık ifadelerine yönelik görüşü sorulan sanıklardan Fevzi A., Mustafa K.’nın uçağın fazla yakıt tükettiği yönündeki iddiasını daha önce olduğu gibi yine kabul etmediğini belirtti.

Sanık Mustafa K. ise olay günü uçağın fazla yakıt tükettiğine dair kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Uçağın normalden fazla yakıt harcamasının meteorolojik koşullardan kaynaklanabileceğini ifade etti.

Ayrıca Mustafa K., uçağın arıza defterine ait sayfa görüntüleri, kaza sonrası uçak parçalarının uygun şartlarda muhafaza edilmediğine dair belgeler ve uçağa ait bazı görselleri mahkemeye delil olarak sundu.

Sanıklardan Cüneyt A. ise önceki savunmalarını tekrarladığını beyan etti.

Sanık avukatları, yeniden bilirkişi ve kusur raporu alınmasını istedi.

Dava konusu olayda sanık, kurum ya da bazı kişilerin kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi kurulundan rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.