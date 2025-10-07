Meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan meme kanseri hakkında önemli bilgiler veren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tolga Hüner, nadir de olsa erkeklerde de görülebilen meme kanserinin genellikle süt kanalları veya süt bezlerinden köken aldığını, iyi huylu kitlelerden farklı olarak, hızla büyüyerek çevre dokulara zarar verebildiğini ve ileri evrelerde diğer organlara da yayılabileceğini ifade etti. Bu nedenle, erken evrede teşhisinin önemini vurgulayan Dr. Hüner, erken evrede çoğu zaman belirti vermeyebileceği için düzenli tarama programlarının hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

Erken tanı yöntemleri arasında ilk sırayı kendi kendine meme muayenesinin aldığını dile getiren Dr. Hüner, "Her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir kez, özellikle adet bitiminden sonraki dönemde meme dokusunu kontrol etmesi önerilir. Ele gelen sertlik veya kitle, meme başında çekilme ya da şekil bozukluğu, akıntı, ciltte çukurlaşma veya renk değişikliği fark edildiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" dedi. Bunun yanında klinik muayenenin önemine de değinerek 20-40 yaş arasındaki kadınların 2-3 yılda bir, 40 yaş ve sonrasında ise yılda bir kez doktor kontrolünden geçmesini, ancak ailesinde meme kanseri öyküsü olanların ise doktorunun yönlendirmesiyle gerekli tetkikleri yaptırmasını tavsiye etti.

"40 yaşından sonra yılda bir mamografi gerekir"

Taramanın en önemli yöntemlerinden birinin mamografi olduğunu söyleyen Dr. Hüner, 40 yaşından itibaren her kadının yılda bir kez mamografi yaptırmasını; eğer ailede meme kanseri öyküsü varsa, özellikle anne, kız kardeş veya teyze gibi birinci derece yakınlarda bu hastalık bulunuyorsa, taramalara daha erken yaşta başlamak gerektiğini anlattı. Yoğun meme dokusuna sahip genç kadınlarda ultrason daha uygun bir yöntem olurken, yüksek risk grubunda yer alan kişilerde meme MR’ı ile detaylı inceleme yapılabileceğini ifade etti.

Meme kanseri gelişiminde birçok risk faktörünün rol oynadığını belirten Dr. Hüner, "Ailede meme kanseri öyküsünün bulunması, BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonlarının varlığı, erken yaşta adet görmek, geç menopoza girmek, hiç çocuk sahibi olmamak ya da ileri yaşta doğum yapmak, uzun süre östrojen maruziyeti, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve alkol kullanımı önemli risk faktörleri arasında sayılmaktadır" dedi. Bunların dışında sağlıksız beslenme, stres ve düzensiz yaşam alışkanlıklarının da hastalığın gelişiminde etkili olabileceğini sözlerine ekledi.

"En güçlü silahlarımız farkındalık ve takip"

Meme kanserinin erken tanı ile tedavi edilebilme şansı en yüksek kanserlerden biri olduğunun altını çizen Dr. Hüner şunları dile getirdi:

"Düzenli olarak kendi kendine muayene yapmak, doktor kontrollerini aksatmamak ve zamanında mamografi taramalarını gerçekleştirmek, hastalığın erken dönemde yakalanmasını ve tedavinin başarıyla uygulanmasını sağlar. Erken evrede tespit edilen meme kanseri, çoğu zaman cerrahi, ilaç tedavisi veya radyoterapi gibi yöntemlerle kontrol altına alınabilir ve hastalar sağlıklı yaşamlarına geri dönebilirler. Bu nedenle, farkındalık ve düzenli takip, meme kanseri ile mücadelede en büyük gücümüzdür."