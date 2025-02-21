Bursa’da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en sevilen gofret markalarından biri olan Master Choco Gıda, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirket, borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam edebilmek için yasal süreci resmen başlattı. Türkiye’de son dönemde gıda sektöründeki dalgalanmalar birçok firmayı zorlarken, Master Choco’nun içinde bulunduğu durum sektördeki ekonomik krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

2018 yılında kurulan ve günlük 12 ton çikolata üretim kapasitesine sahip olan Master Choco, artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle konkordato sürecine girdi. Mobilya ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, son dönemde ekonomik daralmanın etkisini en çok hisseden sektörler arasında yer alırken, Master Choco’nun borçlarını ödeyebilmesi için yeniden yapılandırma sürecine girmesi gerektiği belirtiliyor.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Master Choco’nun konkordato talebini değerlendirerek süreci başlattı. Mahkeme tarafından atanan mali müşavir Engin Dinçeli, konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Şirketin mali yapısının incelenmesinin ardından mahkeme, firmanın geleceğine dair nihai kararını verecek.

2000 metrekarelik fabrikasında çikolata üretimi yapan Master Choco, konkordato sürecini başarıyla tamamlayabilirse üretimine devam edebilecek. Ancak borçlarını yapılandıramazsa ve ekonomik darboğazdan çıkamazsa, markanın iflas etme ihtimali de bulunuyor. Bu durum, hem Bursa’daki gıda üreticileri hem de Türkiye genelindeki çikolata ve gofret severler için büyük bir kayıp olabilir.

Ekonomistler, artan maliyetler, yüksek enflasyon ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle gıda sektöründe benzer sorunlarla karşılaşan firma sayısının her geçen gün arttığını belirtiyor. Gofret ve çikolata sektöründe önemli bir yere sahip olan Master Choco'nun geleceği, konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak.

Gıda sektöründe yaşanan mali zorluklar, sadece Master Choco ile sınırlı kalmadı. Son yıllarda birçok firma, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek üretim maliyetleri ve azalan kâr marjları nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Master Choco’nun yaşadığı mali sıkıntılar, sektör genelinde birçok firmanın benzer bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

2018 yılında kurulan Master Choco Gıda, sektöre gofret üretimiyle giriş yaptı. Kuruluşunun ardından hızla büyüyen firma, bisküvi ve çikolata üretimine de yöneldi. Günlük 12 ton çikolata üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren Master Choco, ISO 9001 ve Helal 1500 belgelerine sahip bir marka olarak üretim standartlarını en üst seviyeye çıkarmıştı.

Ancak ekonomik koşulların olumsuz etkisi, şirketin büyüme hızını yavaşlattı ve konkordato sürecine girmesine neden oldu. Şirketin geleceği, mahkemenin vereceği karara bağlı olarak şekillenecek

Konkordato sürecinin sonunda Master Choco borçlarını yapılandırıp yeniden güçlü bir şekilde sektöre dönebilir mi, yoksa iflas kaçınılmaz mı olacak? Tüm bu sorular önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Ekonomik krizin Türkiye’de gıda sektörüne etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken, Master Choco’nun durumu da sektörün içinde bulunduğu darboğazı gözler önüne serdi.