26-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde Paper Eurasia–Kağıt, Oluklu Mukavva Hijyenik Kağıt, Kağıt Ambalaj Ürün ve Teknolojileri Fuarı düzenlenecek. Fuar öncesi bir duyuru yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursalı işadamlarını fuara götüreceğini belirtti. Günübirlik olarak fuara gitmek isteyen oda üyeleri, http://www.btso.org.triyurticifuar adresinden başvuruda bulanabilir.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Sayın üyemiz, 26-28 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde Paper Eurasia -Kağıt, Oluklu Mukavva, Hijyenik Kağıt, Kağıt Ambalaj Ürün ve Teknolojileri Fuarı düzenlenecektir. Odamız 49. Meslek Komitesi kararına istinaden; fuarın günübirlik ziyareti amacıyla 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 08.00'de odamız önünden otobüs kaldırılacaktır. Bu kapsamda fuara katılmak isteyen üyelerimizin 25 Haziran 2024 Salı günü saat 12.00'a kadar http://www.btso.org.triyurticifuar adresinden söz konusu fuarı seçerek on başvuru yapmaları gerekmektedir. Bilgi ve iletişim: 0224 275 16 38.”

Kaynak: Haber merkezi