Yalova’da Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 185. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tören gerçekleştirildi.
Kutlama programı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı yapıldı. Tören Yalova İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Naci Binici’nin Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başladı. Programda sonrasında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in kutlama mesajı okundu. Jandarma Albay Süleyman Terk’in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Programda jandarma personeli tarafından ‘Zeybek’ halk oyunu gösterisi büyük ilgiliyle izlendi.
Program Jandarma Komando Birliği’nin andıyla devam etti. Etkinlikte ‘jandarma’ temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.