Sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmet verdiği bölgeye katma değer sağlayan Uludağ Elektrik, Dünya Tasarruf Günü kapsamında bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta enerji tasarruf ve verimliliğini gölge oyunu ile çocuklara anlatan şirket, bilgilendirme çalışmalarına kadınlarla devam ediyor.



5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet veren Uludağ Elektrik, küçük işletmelerde ve hanelerde enerji tasarrufu ve verimliliği bilincini yerleştirmek için başlattığı Enerji Danışmanım Projesine, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle devam etti. Müdürlükte çalışan kadınlardan oluşan bir topluluğa enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda bilgiler aktaran şirket, sürdürülebilir bir dünya için enerjinin önemi ve hane içi elektrikli cihaz kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi verdi.

“Enerjik tüyolar kadınlarla paylaşıldı”



Geçtiğimiz yıllarda Enerji Danışmanım Projesiyle vatandaşları bilinçlendirmeye başlayan Uludağ Elektrik, enerji tasarruf ve verimliliğini farklı hedef kitlelere yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Şirket, tasarrufu aynı zamanda gelecek nesiller için kazanılması gereken bir alışkanlık olarak görerek, bu bilinci aileden başlayıp topluma yayacak en önemli halkalardan biri olan kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte kadın çalışanlara hanelerde tasarruf ve verimlilik sağlatacak enerjik ipuçları, enerjiyi verimli kullanmanın aile bütçesinin korunmasındaki önemi gibi konular hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen eğitimde, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda akıllarda yer eden soru işaretleri giderilirken, bilinçlendirici kitap ve broşürler de dağıtıldı.



“Tasarruf uygulamalarını daha fazla kişiye ulaştırmak hedefleniyor”

Şirket, düzenlenen etkinlikle birlikte tasarruf uygulamalarının daha fazla kişiye ulaşmasını hedefliyor. Kadınlardan alınan geri bildirimler ile tasarruf tüyolarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Her hedef kitleye özel proje yürüten şirketin Enerji Danışmanım Projesi kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timi ile evler ve iş yerleri ziyaret edilerek, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapılıyor. Ziyaret sırasında elektrikli aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor. Aynı zamanda kullanıcılara özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayacakları gösteriliyor. Kullanıcılar, bu enerjik tüyolarla faturalarında yüzde 20’ye varan tasarruf sağlayabiliyorlar. Tüketiciler, şirketin Enerji Danışmanım sayfasına 'www.uludagelektrik.com.tr' adresi üzerinden de ulaşabiliyor. Evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini 'kWh' cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorlar.