Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından 31 Mart - 02 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası, heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi. Dünyanın en başarılı para atıcıları arasında gösterilen milli sporcu Aysel Özgan, 10 metre Havalı Tabanca Büyük Kadınlar kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Müsabakalar sonrası açıklamalarda bulunan Aysel Özgan, başarısının arkasında disiplinli çalışmanın yanı sıra güçlü bir destek mekanizması olduğunu da vurguladı. Sponsoru olan Burtom Sağlık Grubu’na teşekkür eden Özgan, "Her yarışma, uluslararası hedeflerimize giden yolda yeni bir sınav. Ankara’da altın madalya kazanarak kürsüde yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu süreçte sağlığımdan hazırlık evrelerime kadar her an yanımda olan, spora ve sporcuya verdikleri değerle gücüme güç katan Burtom Sağlık Grubu’na ve kıymetli destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarıyı, bana inananlarla paylaşıyorum" dedi.

Burtom Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erol Kılıç da Aysel Özgan’ın başarısından duydukları gururu dile getirdi. Dr. Kılıç, "Aysel Özgan, sadece başarılarıyla değil, azmi ve disipliniyle de örnek bir sporcu. Burtom Sağlık Grubu olarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil eden ve ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli sporcumuzun yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sağlık ve sporun ayrılmaz bütünlüğüne olan inancımızla, Aysel’in daha nice şampiyonluklara imza atacağına yürekten inanıyor ve kendisini kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA