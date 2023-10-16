Ünlü oyuncu Erkan Can, Ümraniye'de alkollü bir şekilde araç kullanırken bir kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ünlü oyuncunun alkollü olduğu, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı ve bu görüntülerde Erkan Can'ın, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dediği duyuluyor.

Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda gerçekleşti. Erkan Can, alkollü bir şekilde kullandığı 34 BK 4395 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon kontrolünü yitirip demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, yardımcı olmak için durup polis ekiplerine durumu bildirdiler.

Polis ekipleri olay yerine gelerek Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti ve ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğunu belirledi. Kazanın ardından ağır hasar alan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, Erkan Can'ın sürücü belgesine geçici bir süre el konuldu.

Olayı kaydeden bir diğer sürücü, görüntülerde Erkan Can'ın alkollü olduğunu kabul ederek, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dediğini gösteriyor. Alkolmetreyi üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" şeklinde konuşuyor. Polisin kendisine sağlık durumu hakkında sorduğu sorulara ise "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim." şeklinde yanıt veriyor.