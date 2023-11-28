Bugün sabah saatlerinde buz kesen termometreler eksi 1 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu gökyüzü ve kuvvetli fırtınayla birlikte 15 derece seviyelerinde ölçülecek.
Çarşamba sabah saatlerinde sıcaklığı 12 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde kuvvetli sağanak yağış geçişleriyle birlikte en yüksek termometreler 18 derece seviyelerinde ölçülüyor.
Perşembe sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler gün içerisinde en yüksek sıcaklık 15 derece olarak ölçülüyor.
Cuma sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 20 derece seviyelerinde ölçülecek.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 1 dereceye kadar yükselirken, şehir genelinde dondurucu soğuklar etkili olacak.