Bugün sabah saatlerinde termometreler 14 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 28 derece seviyelerinde yer alacak.

Hava sıcaklıklarının bugün de yüksek seviyelerde süreceği belirtilirken yarın itibariyle Bursa semalarında gökgürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 12 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 31 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Öte yandan gün içerisinde sağanak yağış olacağı belirtildi.