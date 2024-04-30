Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi; Muammer Aksoy Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı arasında kalan cadde ve sokaklarda, 02.05.2024 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."