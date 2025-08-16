Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş tarafından hayata geçirilecek Kartepe Evleri projesi için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. Projede ilk kazma önümüzdeki günlerde resmen vurulacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş,. planlı kentleşme ve sürdürülebilir yaşam alanları hedefi doğrultusunda yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekliyor. Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilecek olan Kartepe Evleri projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Projenin yapım ihalesini kazanan Vians Proje Mühendislik ve Gündoğuran İnşaat firmaları ile sözleşme imzalandı.

12 BLOKTA 144 DAİRE İNŞA EDİLECEK

Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde bölgenin doğasıyla uyumlu modern yaşam alanları oluşturacak projenin inşaat süreci, yer tesliminden itibaren 7 gün içerisinde resmen başlayacak. Sahada mobilizasyon süreci başlarken, yüklenici firma kısa süre içinde hafriyat ve temel kazı çalışmalarına geçecek. 16 bin 800 metrekare alan üzerinde yükselecek proje, 12 blokta toplam 144 konuttan oluşacak.

BU PROJE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK

Modern mimari çizgileriyle tasarlanan Kartepe Evleri, yaşam kalitesini arttıran bir anlayışla planlandı. Konutların yanı sıra sosyal yaşam alanları, çocuk oyun parkları, spor alanları, otoparklar ve peyzaj düzenlemeleri de projede yer alacak. Aile odaklı mimarisi, sosyal donatı alanları ve güvenli yapısıyla sürdürülebilir bir yaşam alanı vaat eden projenin 365 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.